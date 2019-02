Le donne nella scienza: Francesca Faedi in Regione racconta il suo percorso

Al via lunedì 11 febbraio l'incontro nelle sale della Regione Le donne nella Scienza organizzato da Confapi Ancona con il gruppo Confapi Donna. Relatrice d'eccezione sarà la dottoressa Francesca Faedi che, insieme ad altre scenziate e professoresse, illustrerà quanto sia fondamentale disporre di menti preparate e d'eccellenza in un campo come quello delle scienze nonché l'importanza di avere risorse femminili preziose per costruire un ponte tra tecnologia e imprenditoria.

L'evento si tiene nell'aula verde di via Tiziano e ha inizio alle ore 10.30. L'ingresso è gratuito.

La dottoressa Faedi ha recentemente scoperto assieme ad alcuni colleghi un affascinante esopianeta simile a Mercurio. Rientrata in Italia dopo oltre un decennio trascorso all’estero, dove ha conquistato due master in astrofisica. Ora lavora all'osservatorio di Catania.