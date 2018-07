Gli autisti di Conerobus in concerto, presentazione dei nuovi mezzi a ritmo di swing

Gli autisti di Conerobus si preparano a surriscaldare l’atmosfera del Belvedere Virna Lisi a ritmo di swing. L’appuntamento è per mercoledì 18 luglio, intorno alle 19.30, con Beppe e la Swing Band, il complesso fondato da Giuseppe Caforio, conducente dell’azienda per la mobiltà intercomunale di Ancona e da altri colleghi dieci anni fa e che nel tempo si è evoluto portando in giro per la regione i più noti swing italiani, da Fred Buscaglione a Renato Carosone.

In scena un concerto frizzante, che mixa alcuni tra i più famosi brani swing e shuffle, lanciati tra gli anni ’20 e ’50, e riadattati con arrangiamenti nello stile delle grandi band, come quelle di Renzo Arbore, Paolo Belli e Ray Gelato. Uno show in grado di coinvolgere platee eterogenee che seguirà l’evento di presentazione alla cittadinanza, in programma in programma alle 19 al Monumento ai Caduti, dei primi nuovi mezzi di Conerobus, acquistati con fondi europei e statali. L'iniziativa rientra nell'ambito della campagna della commissione europea E in my Region, che prevede, tra l’altro, open day alla scoperta di progetti realizzati con l’apporto dell’Europa.