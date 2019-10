Conero Wild Triathlon: Portonovo ospita i super-atleti

A Portonovo torna il 5 ottobre il Conero Wild Triathlon organizzato dalla Conero Wellness: l’appuntamento con questa gara di Triathlon Sprint MTB è fissato per la mattina di sabato 5 ottobre nella baia più iconica della Riviera del Conero.

I triatleti, provenienti da tutto il centro Italia, si sfideranno in un percorso articolato su 750 metri a nuoto nelle acque antistanti lo stabilimento Emilia di Portonovo, 12 chilometri in mountain bike e 5 chilometri di corsa sulla battigia della Baia. Al termine della gara, sarà possibile trattenersi per pranzo presso il ristorante Emilia, che organizzerà una spaghettata con i tipici “moscioli” di Portonovo. E’ possibile iscriversi presso la Segreteria della Conero Wellness o direttamente online. Costi a partire da 15 euro.