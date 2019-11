Conero Singing: la kermesse tra concerti e voci angeliche

L'8, il 9 e il 10 di novembre, la città di Ancona ospiterà il Conero Singing, manifestazione giunta alla quarta edizione, rivolta agli appassionati del belcanto. Il Conero Singing è pensato e organizzato dall'Associazione Corale Giovan Ferretti, sempre attenta a proporre nuove iniziative finalizzate a rendere la musica più vicina ad Ancona. In modo particolare quest'anno ha offerto una serie di concerti di vario genere, per festeggiare i 40 anni dalla sua fondazione. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Ancona, prevede corsi di canto corale tenuti dai migliori direttori di coro del panorama contemporaneo, concerti e momenti di condivisione e convivialità, il tutto nella suggestiva sede della Mole Vanvitelliana. L'ingresso ai concerti è gratuito.



Il Conero Singing propone 3 atelier e 3 concerti. Gli atelier consistono in due giorni di formazione rivolti a diversi gusti musicali a cui tutti possono iscriversi, adulti e bambini: come coro, come singoli cantori o come semplici amanti della musica. Questa edizione vedrà Carlo Pavese con l'atelier Voci del Nord, Denis Monte con l'atelier That's Pop e infine, per i più piccoli, Stefania Piccardi con l'atelier Pitture vocali: disegno e coloro in coro. I 3 concerti invece sono:

quello di benvenuto a cura del Coro Ferretti, Stabat Mater di Michele Bocchini, venerdì 8 novembre alle 21,15 nella Chiesa di San Francesco d'Assisi detta dei Cappuccini;

quello di sabato 9 novembre Due cori in concerto, alle 21,15 nella Sala Boxe della Mole Vanvitelliana, che vedrà come ospiti due importanti realtà corali delle Marche e dell'Umbria;

quello di domenica 10 novembre alle 12 nell'Auditorium della Mole Vanvitelliana, che sarà il concerto conclusivo della manifestazione, dove gli iscritti a ciascun atelier si esibiranno diretti dal proprio maestro. Concluderà il concerto un brano eseguito da tutto l'auditorium.