Conero golf club: il party "the last dream" ricorda il mito anni '90

Il Conero golf club ospita il quindicesimo compleanno di Eventi divertenti con un party a tema anni '90 per ballare fino al mattino. La festa si tiene sabato 1 settembre con l'Odissea disco remember e con gli artisti della Carovana del Giro d'Italia nella zona della piscina.

Tavolo Riservato su prenotazione da € 30. Ingresso in lista o Flyer (Stampabile anche in B/N) entro le h. 0.30, €15 / €18 donna / uomo. Ingresso intero €20. Prevendite salta fila disponibili dalle ore 09.00 di venerdì 31 agosto alle ore 20.00 di sabato 1 settembre on line su www.ciaotickets.com oppure sul circuito dei punti vendita di ciaotickets sul territorio nazionale: €15 / €18 donna / uomo + diritti di prevendita. Il vantaggio del biglietto di prevendita è che si SALTA l'eventuale fila all'ingresso e si entra al prezzo ridotto anche dopo mezzanotte e mezza. Per info e prenotazioni: Tel. o Whatsapp al 392.9771864 Alessandro Sartarelli. E-Mail: a.sartarelli@eventidivertenti.it.