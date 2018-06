Conero golf club: una data unica per il party più esclusivo della riviera

House, musica latina e una location d'eccezione: torna sabato 9 giugno il Conero Golf Club summer season opening. Una data unica, organizzata da Eventi Divertenti, che vede uno spettacolo esclusivo ed elegante con musica per ballare fino al mattino. L'evento prende il via alle 21 con la cena spettacolo e, dalle 23.30, opening party. E' gradita l'eleganza con selezione all'ingresso.

I prezzi: cena a buffet al ristorante con tavolo riservato e ingresso incluso: € 35, cena a buffet a bordo piscinae ingresso incluso: € 25. Tavolo Riservato su prenotazione da € 30. Cena e Tavolo Happy € 25/35 - €15 Cena e Tavolo Piscina € 25/35 - €20 Cena a cura dello chef Marco Braconi del Ristorante del Conero Golf Club Braque. Ingresso in lista o Flyer (Stampabile anche in B/N) entro le h. 0.30 €15 donna / €18 uomo. Ingresso intero €20. Area GOLD (Uomo Over 30 / Donna Over 25) €20 donna / €23 uomo, fino ad esaurimento disponibilità.



Prevendite Salta fila disponibili dalle ore 12.00 di giovedì 7 giugno alle ore 21.00 di sabato 9 giugno on line su www.ciaotickets.com oppure sul circuito dei punti vendita di ciaotickets: €15 donna / €18 uomo + diritti di prevendita. Area GOLD €20 donna / €23 uomo + diritti di prevendita. Il vantaggio del biglietto di prevendita è che si salta la fila all'ingresso e si entra al prezzo ridotto anche dopo le ore 00.30. Per info e prenotazioni: telefonare al numero 392.9771864 (Alessandro Sartarelli).