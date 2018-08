Il Conero dal mare: tuffi ed escursione con aperitivo in barca

Un venerdì da passare in barca nel Parco Naturale del Conero insieme ad una guida alla scoperta di calette selvagge via mare. Dal porto turistico di Ancona il 17 agosto parte una piccola barca per ammirare il capoluogo dorico dal mare, le Grotte del Passetto, la Seggiola del Papa e alcune tra le baie più suggestive della Riviera di cui conosceremo curiosità e tradizioni locali. Incontreremo lo scoglio del Trave, la spiaggia di Mezzavalle, la baia di Portonovo e la spiaggia dei Gabbiani e, arrivati alla splendida spiaggia delle Due Sorelle, ci fermeremo per fare tuffi nell’acqua fresca e limpida. Chi vorrà, potrà raggiungere a nuoto la spiaggia per osservare i faraglioni da vicino e scattare le fotografie di rito. Per concludere, degustazione in barca, a base di vino Rosso Conero e vitigni locali biologici insieme ai prodotti di aziende agricole del territorio del promontorio del Conero.



Ritrovo: ore 14,30 parcheggio presso La Marina Dorica,Via Giancarlo Mascino. Quota: € 42 la quota comprende:

• Guida naturalistica al seguito;

• Tappe per tuffi al mare e alla spiaggia delle Due Sorelle;

• Escursione in barca nel Parco Naturale del Conero;

• Degustazione di vini biologici e prodotti locali.

Fine attività: h 19,30 circa. Trasferimento su mezzi propri. Punti d’interesse: escursione in barca, promontorio del Conero visto dal mare, degustazione di Rosso Conero. Materiali: crema solare, cappello, asciugamano, costume da bagno, giacca antivento, acqua, sandali o ciabatte. Iscrizioni: Prima di iscrivervi leggete le Domande Frequenti FAQ Come iscriversi: evento a numero chiuso, prenotazione obbligatoria tramite e-mail, al telefono fisso o al cellulare. Pagamento anticipato tramite bonifico (IBAN: http://www.ilponticello.net/contact/). Cancellazione: in caso di sostituzione di uno o più iscritti con altri non è prevista nessuna penale. In caso di annullamento almeno cinque giorni prima dell’escursione è previsto un rimborso dell’intera quota versata; dopo tale termine la penale è pari al 50% della quota versata; in caso di annullamento entro 24 ore dall’evento non è previsto rimborso.

Informazioni e iscrizioni: sede +39 0721 482607 Cell. 3393082161 Email eleonora@ilponticello.net