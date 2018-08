Concerto spettacolo in cantina: Turkish Café e Revolé in scena

Nello splendido paesaggio del Conero, tra il verde delle vigne e dei gelsi, Fattoria Le Terrazze sarà cornice per la musica subliminale dei Turkish Café che si esibiranno in concerto martedì 28 agosto, accompagnati dalle performances aeree della compagnia Revolé. Le due realtà artistiche si incontrano di nuovo dopo la collaborazione per il videoclip musicale di "Sai una stella cos'è?", canzone candidata alle selezioni per Sanremo nel 2014. Durante la serata sarà possibile degustare i Vini di Fattoria Le Terrazze accompagnati dalle prelibatezze dello stand del supermercato Tigre Amico.

Turkish Café: band pop-acustica subliminale, ritmica, tamburellante, melodica, vocale, miscela di sapori, lingue, profumi e sensazioni che esplodono insieme alle mani e alle voci, prolungamenti degli strumenti e delle anime irrequiete

La band combina, sperimentando, la bellezza del suono degli strumenti acustici con la potenza delle parole, del ritmo e delle armonie vocali. Alle spalle due album “Turkish Café” e “Cambio Palco”, arrivano finalisti ad Area Sanremo nel 2015 e sono fra i 60 finalisti di Sanremo giovani 2017. Vincitori a Musicultura 2015, festival nel quale si aggiudicano anche il “Premio Siae alla Miglior Musica. Ingresso libero. Inizio dell'evento ore 21.