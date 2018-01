Un canto per l'India, concerto di beneficenza per i bambini orfani del Tamil Nadul

La Corale Federico Marini, accompagnata dalle melodie della pianista Silvia Ercolani, si esibisce in un concerto di beneficenza per i bambini orfani della "Casa della Misericordia Beato Bartolo Longo" di Thalarkulam, nello stato del Tamil Nadu. L'evento è organizzato dall'associazione Onlus "Amici di Casa BBL" e l'appuntamento è per domenica 14 gennaio nella chiesa parrocchiale Santa Maria delle Grazie.