Concerto per il nuovo anno: torna la Form a Jesi

L'Orchestra Filarmonica Marchigiana dà il suo benvenuto al nuovo anno. Venerdì 3 gennaio, la Form, colonna sonora delle Marche, diretta da David Crescenzi, si esibisce alle 21 al Teatro Pergolesi di Jesi, con la partecipazione del soprano Maria Sardaryan.



Il programma inizia con la Sinfonia Giovanna d'Arco di Giuseppe Verdi; quindi La Sonnambula di Vincenzo Bellini con Care Compagne - Come per me sereno - Sovra il sen la man mi posa; l'intermezzo di Manon Lescaut di Giacomo Puccini e di nuovo Verdi con il secondo atto di Rigoletto, con l'aria di Gilda Caro nome. Il concerto viene proposto il giorno seguente, 4 gennaio, al Teatro La Nuova Fenice di Osimo, in collaborazione con Accademia d'Arte Lirica. Biglietti a 20 euro su VivaTicket.