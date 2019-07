Dalla Russia al Sudamerica: viaggio in musica a suon di chitarra e percussioni

Mercoledì 10 luglio 2019, alle ore 21.15, al Centro Sociale di Ponte Rio di Trecastelli (via I maggio n. 9), si terrà un concerto di musiche popolari dal mondo. Donato Mori (organetto diatonico, percussioni e presentazione storica dei brani), Miriam Cenerelli (pianoforte e percussioni) ed Ernesto Talacchia (chitarra e percussioni) faranno compiere al pubblico un viaggio per il mondo sulle ali di melodie tradizionali dalla Russia al Sudamerica, dai Balcani alla Spagna, dall’Inghilterra alla Cina fino a rientrare in Italia, senza trascurare la musica ebraica e i canti del risorgimento italiano.

I tre musicisti ricorderanno i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci con alcune danze rinascimentali. Il Concerto è promosso dalla Città di Trecastelli. La partecipazione è a ingresso libero.