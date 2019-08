Matthew Lee in concerto con “Rock’n’roll Sun – Summer Tour 2019”

Prosegue nel weekend la 54esima Festa del Verdicchio nel centro storico di Staffolo. Super ospite Matthew Lee con la tappa del suo “Rock’n’roll Sun – Summer Tour 2019”, alle ore 21.30 di sabato 17 agosto.

Dopo il live di Matthew Lee, dallo stesso palco inizieranno a suonare i tasti bianco e neri del pianoforte del cantautore fermano Lucio Matricardi, alle 23.30. Il centro storico di Staffolo prenderà il ritmo dalle 17 con l’apertura di cantine e mercatini. Dalle 18 in Piazza Leopardi laboratorio a cielo aperto per bambini e non con i giochi de “La ludoteca delle Trottole”. Degustazione guidata di Verdicchio insieme ai produttori del territorio, dalle 20 nella Piazza Sant’Antonio. Dalle 20 in Piazza Sant’Antonio spazio al Verdicchio e ai produttori per scoprire, attraverso degustazioni guidate, le peculiarità del prodotto principe del territorio. Le degustazioni in piazzetta, senza prenotazione, sono su calici di vetro e con musica d’ambiente per rendere l’atmosfera unica. La degustazione ha il costo di 5 euro. Diciotto le cantine del territorio in degustazione, tra cui otto biologiche: Brocani Giuseppe, Broccanera, Castelflora – Fulvia Tombolini, Col di Corte, Failoni, Fattoria Coroncino, Fattoria Nanni, Finocchi Sandro, La Distesa, La Marca di San Michele, La Staffa, Luca Cimarelli, Pievalta, Tenuta San Martino, Vigne di Leo, Vini Simonetti, Viticoltori Finocchi, Zaccagnini. Dalle 00.30 in Piazza Leopardi discoteca e animazione fino alle 4 di notte con DJ Tommy. Ingresso alla festa con acquisto consumazione di 3 euro.

Domenica Gran Finale della 54° Festa del Verdicchio. Il buongiorno domenicale della Festa del Verdicchio di Staffolo è alle 9 con il raduno dei quad nel Piazzale dei Martiri per dare il via ad un tour tra le campagne staffolane; per info 3479466853 o 3382457720. Alle 12 aperitivo, sempre nel Piazzale dei Martiri, offerto dal Comitato organizzativo, il CVV. Alle 13 il pranzo della domenica negli stand gastronomici del paese con gustosi piatti della tradizione gastronomica locale. Protagonista del pomeriggio è la gara di pigiatura in Piazzale dei Martiri dove quest’anno va in scena anche la sfilata con biroccio e bovini di pura razza marchigiana dell’Azienda Agricola Vissani Giuseppe di Montefano. A seguire, alle 17.30 e nel palco del piazzale, esibizione del gruppo folk “Colle del Verdicchio” di Staffolo. Laboratorio domenicale “La ludoteca delle Trottole” alle 18 in Piazza Leopardi con giochi educativi per grandi e piccini. Dalle 20 degustazioni guidate di Verdicchio con i produttori del territorio, in Piazza Sant’Antonio. La sera, dal palco allestito nel Piazzale dei Martiri, musica live con l’orchestra Ballo Sballo per ballare tutti insieme. Gran finale alle 23 con il Grande Spettacolo Pirotecnico. Discoteca sotto le stelle fino alle 2 di notte, in Piazza Leopardi. L’ingresso di domenica alla festa è gratuito.

Organizzazione 54° Festa del Verdicchio a Staffolo a cura del Comitato per la Valorizzazione del Verdicchio e Pro Loco di Staffolo con il patrocinio del Comune di Staffolo, per un totale di circa cento volontari a lavoro. Pagine social ufficiali su Facebook e Instagram con il nome @festadelverdicchiostaffolo. Infoline 3405881540.