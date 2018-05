Da Leopardi a Pergolesi, sul palco le marche tra musica e poesia

Concerto di gala con le musiche degli artisti marchigiani lunedì 21 maggio, alle ore 19, presso il Ridotto del Teatro delle Muse ad Ancona. Organizzato dal Rotary, in collaborazione con l’amministrazione comunale, in occasione del tour annuale delle Marche “Capolavori nascosti”, si svilupperà un concerto dal sapore storico, da Pergolesi a Rossini, a Spontini a Vaccai, con letture poetiche su Giacomo Leopardi. Artefici della manifestazione tutti concertisti della regione, di indiscussa notorietà, come il chitarrista Massimo Agostinelli, il soprano Claudia Carletti, il mezzosoprano Giorgia Pesaresi, il chitarrista Andrea Zampini, le pianiste Alessia Mortaloni e Clementina Perozzi, il soprano Loredana Chiappini.

Le letture poetiche saranno affidate a Mario Elisei. L’evento musicale prevede esibizioni su strumenti d’epoca, come il clavicembalo per le opere settecentesche e il fortepiano, per le composizioni del primo Ottocento. Alla chitarra saranno invece affidate brillanti musiche rossiniane, scritte appositamente per lo strumento in epoca ottocentesca. Si tratterà di un programma musicale articolato in vari momenti, con la presentazione di pagine originali dei nostri autori marchigiani, che hanno fatto grande la nostra terra nel Mondo. L’ingresso al concerto è libero.