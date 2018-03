Spilla Festival, la voce graffiante di LP alla Mole Vanvitelliana: ecco la data

Dopo più di un anno dall’uscita dell’Album certificato Oro (FIMI) con sei dischi di platino e un disco d'oro per ‘Lost On You’, ‘Other People’ e ‘Strange’, LP annuncia il suo arrivo ad Ancona come protagonista della XII edizione di SPILLA. L'artista si esibirà mercoledì 27 giugno alla Mole Vanvitelliana, con i biglietti che saranno disponibili dalle 10 di martedì 6 marzo.

Dietro al nome d'arte LP si cela la 35enne cantautrice di origini italiane nata a New York Laura Pergolizzi. Capelli ricci ribelli, il look e la voce graffiante richiamano alla mente i grandi nomi rock al femminile degli anni settanta/ottanta. Il suo primo album in studio nel 2001; da allora ad oggi, oltre alla realizzazione di altri tre dischi incluso un EP, ha lavorato nel mondo della musica come autrice di grandi star del calibro di RitaOra Rihanna, e Christina Aguilera. Ma è il singolo ‘Lost On You’ che nell’estate del 2016 le fa raggiungere la fama mondiale ed ora finalmente la potremo ascoltare dal vivo ad Ancona.

Lp ha inoltre pubblicato da pochi giorni ‘Lost On You’ Deluxe Version che comprende 4 brani inediti, 2 esclusive versioni live di ‘Muddy Waters’ e ‘Lost on You’ ed il DVD del concerto tenutosi la scorsa estate al Lucca Summer Festival.