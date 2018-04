Concerto: sul palco i fiati per il giorno della Liberazione

In occasione del giorno della Liberazione alle ore 18, presso il teatro delle Muse, si tiene il concerto con l’orchestra fiati di Ancona. Ingresso libero con coupon da ritirare, ad esaurimento, da giovedì 19 aprile a sabato 21 aprile presso la biglietteria del Teatro in via della Loggia.



Orario di apertura: giovedì e venerdì h. 9.30/13.30 16,30/19,30, sabato h. 9.30/13.30.