Ochestra Concordia: al via il concerto di San Silvestro

Quest'anno il programma di Natale sarà arricchito dal "Concerto di San Silvestro": un momento per iniziare assieme il nuovo anno, festeggiando a ritmo di musica nella bella cornice del teatro Gentile da Fabriano.

La serata sarà allietata dalle note swing dell'Orchestra Concordia, diretta dal maestro Paolo Del Papa, e con la partecipazione dei cantanti Fabio Teatini, Liz Summer, Maria Cristina Frascarello. Fra i brani in programma, ci saranno i classici del Christmas in jazz, quali Santa Claus Is Coming To Town e Have Yourself a Merry Little Christmas Orchestra Concordia è un gruppo musicale nato nel 2013 dall’incontro fra diversi musicisti che operano intorno al territorio di Fabriano. Concordia nasce intorno ad una certa idea della musica e dell’improvvisazione, un’orchestra che si muove su territori di confine tra musica colta e jazz, tra improvvisazione e scrittura, tra big band e orchestra, dall’organico modulabile che conta circa 25 elementi. L’ ingresso al Concerto di San Silvestro è gratuito con assegnazione del posto.

Il botteghino del Teatro Gentile per le prenotazioni e ritiro dei biglietti è aperto nelle seguenti giornate: 28 – 29 dicembre dalle 16 alle 19, 30 dicembre dalle 15 alle 16 e prima del concerto dalle ore 00.30. Tel. per prenotazioni telefoniche 0732 3644 ( negli orari di apertura).