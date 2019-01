A Falconara, presso la chiesa di Sant'Antonio da Padova, al via il 6 gennaio alle 19.15 il tradizionale concerto per l'epifania Puer Natus in Bethlehem a cura della Corale Pier Battista da Falconara.

L'evento aperto a tutti chiude la kermesse e il calendario di appuntamenti festivi nella cittadina di Falconara.