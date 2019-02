Concerto di beneficenza: weekend con "Musicalmente Rotary"

In occasione del Rotary Day 2019, il club Ancona Conero ha organizzato per domani, sabato 23 febbraio, il concerto di beneficenza "Musicalmente Rotary”, con inizio alle 18 al Ridotto delle Muse.

Presenta l’evento musicale il medico oculista e noto intrattenitore Carlo Sprovieri mentre sul palco si alterneranno strumentisti classici e band. Nella prima parte dello spettacolo si esibiranno Fabiola Braconi (flauto), Alessia Mortaloni (pianoforte), Chiara Guglielmi (mezzo soprano), Massimo Agostinelli (chitarra), Andrea Zampini (chitarra), Ilaria Baleani (pianoforte), per concludersi con le sonorità del Duo Hindemith formato da Gian Marco Solarolo al corno inglese e Cristina Monti al pianoforte. Nella seconda parte del concerto spazio alle band con The Bloopers, i Doric Sound e Crew. Il ricavato sarà interamente devoluto alla onlus Progetto Fenice per interventi mirati a risollevare le aree colpite dal terremoto del 2016. Ingresso libero.