Capabrò: il trio jesino presenta il nuovo album "Musicanormale"

Al Blaster Music pub di Monsano il gruppo Capabrò si esibiscomo il 3 marzo in una serata all’insegna dell’allegria e della musica presentando il nuovo album "Musicanormale". La band è composta da tre jesini: Diego Brocani, Elia Ciabocco e Giorgio Pantaloni, con l'ausilio live di Alessandro Corvatta. Il tutto condito da gustosi drink per un mix di sapori che faranno da contorno ad uno spettacolo tutto da ridere e ballare.



L'ingresso è libero. Per informazioni: 0731 605604.