Concerto al tramonto: aperitivo e musica da gustare in pieno relax

Nel borgo di Morro d’Alba al via un intenso weekend culturale ed enogastronomico per accogliere turisti e portare l’attenzione sulle peculiarità culturali, artistiche ed architettoniche del territorio. Si inizia venerdì 17 agosto, alle 21 presso il prestigioso Auditorium Santa Teleucania, in un ambiente climatizzato, con una serata dedicata ai bambini che vede la proiezione gratuita del film di animazione della Walt Disney “Frozen, la regina di ghiaccio”. Al termine del film verrà offerto il gelato a tutti i piccoli partecipanti dal circolo Acli. Sabato 18 agosto, alle 19, nella stessa location dell’Auditorium, con la partecipazione di Simona Guerra, verrà presentato il libro “Viaggio Dentro” legato alla Mostra omonima di Lucia Mimotti eFlavio Torre allestita negli stessi locali. “Proust diceva che un vero viaggio non è cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi”. Seguirà un aperitivo con gli autori e la possibilità di visitare la mostra. La serata proseguirà con “Bimbi in piazza”, dalle 21, per un gioco-spettacolo interamente dedicato alle famiglie ed animato dal Clown Ciccolata, che coinvolgerà bambini e genitori in momenti di magia, ballo e canto, in piazza Romagnoli.

La domenica 19 Agosto, alle 19, il suggestivo camminamento di ronda detto la Scarpa, sarà l’affascinante scenografia del Concerto al Tramonto del quartetto Euphonia ensalmble, i maestri di musica che lo compongono (Fabrizia Broglia-Oboe; Cecilia Galavotti- Flauto; Marco Tarantelli- Contrabbasso; Lucia Lazzari- Chiatarra) presenteranno un programma che va dalle colonne sonore del cinema d’Autore alla musica classica. Il concerto è ad ingresso libero e si conclude circa alle 20.30. Chi vuole si può fermare per un apericena, presso il ristorante-enoteca Vin’Canta, che si trova lungo il camminamento di ronda, al costo di euro 15, su prenotazione al 0731 63252 - 348 3396852. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.