Eros Ramazzotti fa il pieno, fan in delirio al PalaPrometeo: «Buon amore Ancona»

Le cascate di fiori, le onde dell’oceano, i cieli stellati: il concerto di Eros Ramazzotti, in un PalaPrometeo colmo di fan, è stato il trionfo della natura, della musica, dei colori.

«Buona vita, buon amore Ancona»: così ieri sera l’artista romano ha salutato il pubblico dopo oltre due ore di concerto in cui ha sfoderato i successi di trent’anni di carriera, da brani storici come “Adesso tu”, “Terra promessa” e “Stella gemella” alle ultime hit discografiche. Ma per inaugurare la sua strabiliante performance, Eros ha scelto “Vita ce n’è”, come il titolo del suo tour. E di vita, sul palco, ce n’è stata, eccome, sia per la carica travolgente di un artista che si è concesso anche a simpatici sketch e a “passeggiate” con selfie tra il pubblico, sia per le trovate sceniche di uno show che, in quanto a giochi di luci ed effetti hi-tech con proiezioni 3D, non ha deluso le aspettative.

Un live romantico, intriso d’amore e nostalgia, capace di commuovere, trascinare più generazioni e far riflettere il pubblico con denunce forti su temi di carattere ambientale, accompagnate da immagini choc. Un concerto unico, indimenticabile. Un viaggio nel tempo che rimarrà per sempre nel cuore dei fan.