Intesa Sanpaolo con le Star di X Factor 2018: concerti dal vivo e weekly con Benji&Fede

Intesa Sanpaolo, main sponsor della dodicesima edizione di X Factor 2018, rinnova per il terzo anno consecutivo il proprio supporto al talent show di Sky prodotto da Fremantle nel segno della sharingmusic, la filosofia della condivisione che lega le nuove iniziative della banca al mondo dei giovanie prosegue la serie di appuntamenti musicali dal vivo che condurrà insieme ai concorrenti dopo ogni puntata, trasformando le filiali in palcoscenici e offrendo agli artisti l’opportunità di esprimere il proprio talento attraverso la musica.

Nel corso delle otto serate gratuite e aperte al pubblico previa registrazione online su palco.it, la piattaforma multimediale del gruppo Intesa Sanpaolo, i musicisti si esibiranno in uno spettacolo dal vivo e saranno preceduti dalle esibizioni canore di alcuni degli aspiranti concorrenti delle passate edizioni che sognavano di calcare il Palco di X Factor.

Il prossimo appuntamento con la musica in banca sarà nel pomeriggio di martedì 27 novembre a Fabriano presso la filiale di via don Riganelli, dove ad esibirsi in una esclusiva performance live sarà Renza Castelli.

Dopo la tappa fabrianese, che segue quelle di Milano, Treviso, Perugia e Novara, il tour proseguirà con le serate di Reggio Calabria il 4 dicembre (via Miraglia) eRoma l’11 dicembre (via del Corso), che ospiteranno anch’esse l’esibizione dell’artista escluso dal programma il giovedì precedente. La settima e ultima tappa si svolgerà a Milano il 14 dicembre nella filiale di piazza Cordusio.

Tra le novità di quest’anno, a prolungare l’emozione televisiva del talent show di Sky prodotto da Fremantle saranno gli X Factor Weekly, gli appuntamenti settimanali con Benji&Fede che, ogni venerdì, dalla sede milanese di piazza Cordusio, registreranno una puntata speciale in onda su Sky Uno il sabato pomeriggio in compagnia di uno dei concorrenti. I fan appassionati potranno partecipare previa registrazione su palco.it. Altro appuntamento speciale coinvolgerà il pubblico il 24 novembre nel corso della Milano Music Week 2018 con uno showcase di inediti dei protagonisti di XF 12, che vedrà lo storico Palazzo delle Colonne di via Verdi mettere a disposizione dei clienti i propri spazi in una dimensione, insolita per una banca, di intrattenimento e partecipazione.

Novità anche nell’esclusivo format Social Factor di Intesa Sanpaolo #Sharingmusic, “la social invasion” della casa da parte di web influencer, gruppi di ascolto e clienti titolari di XME Conto per commentare in diretta le puntate e interagire sui canali social di Intesa Sanpaolo Giovani.

Nell’ambito del sostegno al talento e al mondo giovanile, Intesa Sanpaolo ha promosso a condizioni esclusive, proprio in occasione dell’avvio della sponsorizzazione del programma, XME Conto, che oggi è uno dei cardini dell’offerta commerciale della banca. E’ il conto che segue le passioni del cliente e consente di accedere a tantissimi vantaggi extrabancari grazie a partnership con aziende leader di vari settori come la telefonia e l’intrattenimento. Disponibile nelle filiali Intesa Sanpaolo ma anche online sul sito www.intesasanpaolo.com, XME Conto è gratuito fino ai 30 anni e per i giovani Under 30 l’offerta di conto, carta di debito XME Card, prelievi ATM su altre banche e bonifici online è completamente gratuita.