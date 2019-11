Problemi logistici, salta il concerto di Manuel Agnelli: annullata la data di Ancona

Salta il concerto di Manuel Agnelli ad Ancona. Una grossa delusione per i fan, soprattutto per chi aveva già acquistato il biglietto. Ad annunciarlo sono gli organizzatori che parlano di «sopraggiunti problemi logistici» per i quali «la produzione del concerto di Manuel Agnelli è costretta a cancellare la data prevista al teatro delle Muse il prossimo 25 novembre. Ci scusiamo con quanti di voi aspettavano il concerto. Presto recupereremo lo spettacolo. È questa la nostra volontà e quella della produzione».

Dunque, non si terrà “An Evening With Manuel Agnelli feat. Rodrigo D’Erasmo”, lo spettacolo del frontman degli Afterhours con il violinista e polistrumentista Rodrigo D’Erasmo. Per chi avesse acquistato i biglietti su Ticketone, questo è il link per richiedere il rimborso, entro il 20 dicembre: http://shop.ticketone.it/newsL.jsp?cdNews=3457

Chi, invece, ha invece acquistato i biglietti tramite la biglietteria del Teatro delle Muse, potrà recarsi in biglietteria per ottenere il rimborso. Restano confermate, invece, le date di Roma, Brindisi, Verona, Brescia, Ravenna, Varese, Bologna, Como, Venezia, Firenze, Asti, Parma e Milano.