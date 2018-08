Concerti sul prato: omaggio ai grandi artisti all'hotel Emilia

L'hotel Emilia ospita mercoledì 8 agosto dalle ore 22 i musicisti Antonio Zambrini, Jesper Bodilsen e Martin Andersen che si esibiscono per dedicare un omaggio ad alcune splendide pagine di musica scritte da Fiorenzo Carpi per il cinema e la Televisione (Luigi Comencini, Carlo Mazzacurati, Louis Malle e altri...). Il nome di Fiorenzo Carpi, compositore milanese di nascita e di formazione, ha attraversato i teatri di tutta Europa, a cominciare dal Piccolo Teatro (di cui è stato fondatore nel '47 insieme a Giorgio Strehler e Paolo Grassi, scrivendo musiche per oltre 100 spettacoli), e ha reso preziose canzoni scritte per il cabaret e canzoni popolari che restano indelebili.

Sono molti gli attori, i cantanti, i registi che hanno legato il loro nome a Fiorenzo Carpi e al suo talento musicale: Vittorio Gassman, Franca Valeri, Vittorio Caprioli, Giustino Durano, Enzo Jannacci, Dario Fo, Franca Rame, Franco Parenti, Bruno Cirino e, per citare un'esperienza teatrale d'oltralpe, Roland Petit.