Concerti alla Mole Vanvitelliana, torna lo Spilla Festival: si apre con LP

Per la città di Ancona Spilla Festival è l’appuntamento imperdibile dell’estate perché è la rassegna che, da più di dieci anni, anima la città di Ancona con la musica degli artisti più esclusivi del momentoUno degli eventi più rilevanti e di spicco dell’estate italiana, giunto alla sua dodicesima edizione, il festival sceglie nuovamente lo splendido scenario della città dorica con le sue piazze storiche e i suoi scorci sul mare per una programmazione senza eguali. Affacciata sull’Adriatico, Ancona è uno dei gioielli del centro Italia: città d'arte ricca di monumenti, con oltre duemila anni di storia, con i suoi caratteristici vicoli del centro e i monumenti che si affacciano sul porto come palchi di un teatro. Il Main Stage di Spilla è uno dei gioielli della città: la Mole Vanvitelliana, ex Lazzaretto, realizzata dal Vanvitelli nel ‘700. Il complesso monumentale, che da sempre rappresenta un importante contenitore di esposizioni d’arte e spettacoli, ospiterà le attività culturali presentate nel cartellone del festival.

Il programma dell'edizione 2018

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO

Alla Corte Mole Vanvitelliana alle ore 21 arriva LP: Dopo più di un anno dall’uscita dell’Album certificato Oro (FIMI) con sei dischi di platino e un disco d'oro per “Lost On You”, “Other People” e “Strange”, LP sarà ad Ancona come protagonista della XII edizione di SPILLA. Dietro al nome d'arte LP si cela la 35enne cantautrice di origini italiane nata a New York Laura Pergolizzi. Capelli ricci ribelli, il look e la voce graffiante richiamano alla mente i grandi nomi rock al femminile degli anni settanta/ottanta. Il suo primo album in studio nel 2001; da allora a oggi, oltre alla realizzazione di altri tre dischi incluso un EP, ha lavorato nel mondo della musica come autrice di grandi star del calibro di RitaOra Rihanna, e Christina Aguilera. Ma è il singolo “Lost On You” che nell’estate del 2016 le fa raggiungere la fama mondiale ed ora finalmente la potremo ascoltare dal vivo ad Ancona. Lp ha inoltre pubblicato da pochi giorni “Lost On You” Deluxe Version che comprende quattro brani inediti, due esclusive versioni live di “Muddy Waters” e “Lost on You” ed il DVD del concerto tenutosi la scorsa estate al Lucca Summer Festival.

SABATO 7 LUGLIO

Al Lazzabaretto, alle ore 22,30 (ingresso libero) arriva ALBIN LEE MELDAU: giovane cantautore svedese di Göteborg, fa il suo debutto sulla scena musicale con l’album “About You”, in uscita il 1° giugno via Caroline. L’album – anticipato dalla bellissima ballad voce e chitarra “Before & After” – segna l’arrivo sulla scena musicale di un artista dalla voce straordinaria. “About You” contiene anche i singoli “The Weight Is Gone” “Same Boat” e “Lou Lou”. Dopo un Ep, “Lovers”, uscito nel 2016 e contenente il successo “Let Me Go” in vetta alla Top 20 inglese, Albin Lee Meldau dimostrerà al pubblico le sue grandissime potenzialità. Frontman della soul band The Magnolia, con cui nel 2014 ha vinto il premio come “Best Soul Band” agli Scandinavian Soul Awards, ha girato tutta l’Europa suonando negli angoli delle strade e in moltissimi club. Il fermento su Albin continua a crescere in UK, dove il super singolo “The Weight Is Gone” è in alta rotazione su BBC2.

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO

Alla Corte della Mole Vanvitelliana, alle 21,30 arriva FIL BO RIVA: non è uno di quei musicisti che sin da piccolo sognava di diventare una star. Eppure la musica è stata la sua costante compagna di viaggio, in primis come ascoltatore, e solo in seguito come esecutore. Nato e cresciuto a Roma, la musica italiana degli anni Sessanta ha influenzato il suo approccio alla melodia. I quattro anni trascorsi in un collegio in Irlanda gli hanno fatto conoscere una nuova scena musicale. Ma è stata la sua permanenza a Berlino che ha fatto maturare in lui la decisione di vivere come musicista. Tra la moltitudine di cantanti e cantautori di oggi, il 26enne ha emulato i suoi idoli nella ricerca dell'unica voce che conta - la sua.

VENERDÍ 20 LUGLIO

Alla Corte Mole Vanvitelliana alle 21,00 arriva COSMO: Dopo aver fatto ballare i principali superclub di tutta Italia, conquistando 25.000 persone con sold out e raddoppi, COSMO non accenna a fermarsi e sarà protagonista di uno degli appuntamenti di Spilla 2018 con il suo nuovissimo singolo “Quando Ho Incontrato Te”, uno dei brani più trasmessi dalle radio italiane. Marco Jacopo Bianchi, aka Cosmo, classe 1982, porterà a Spilla “Cosmotronic”, il nuovoalbum in studio pubblicato lo scorso 12 gennaio via 42Records/Believe e anticipato dai singoli “Sei la mia città” e “Turbo”. Già frontman dei Drink to Me, nel 2013 fa il suo debutto solista con “Disordine” via 42Records. Tre anni dopo, nell’Aprile 2016, pubblica il suo album, “L'ultima festa”, anticipato dal singolo “Le voci”. “Cosmotronic” è “un disco da dover rigorosamente ballare, sudare, pompare nelle casse, remixare, ancor prima di capire e giudicare”.