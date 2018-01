Concerti lirici: "l'incanto" si avvera con Carmen e La Boheme

Continua la stagione di concerti lirici dedicata ai duetti, arie e pezzi d’insieme in forma scenica promossa da Villa InCanto e ospitata nell’Auditorium San Rocco di Senigallia. Dopo la prima dello scorso novembre con L’Opera Buffa, si prosegue il 14 gennaio con “La Bohème” e “Carmen” offerti al pubblico in un clima del tutto originale e interpretati da artisti di caratura internazionale quali il tenore Renato Cordeiro e la soprano Francesca Ruospo. A rendere ancor più allettante la proposta di un calendario, già di per sé variegato e ricco, sarà l’allestimento che vedrà i cantanti in abiti di scena e senza dubbio la scelta dell’orario: l’appuntamento infatti è previsto per le ore 17, accessibile quindi ad un pubblico ancor più folto.



I biglietti, acquistabili anche attraverso prenotazione, possono essere ritirati in Teatro e direttamente a San Rocco un’ora prima dello spettacolo. Per informazioni contattare il 3492976472, visitare il sito www.villaincanto.eu e per i biglietti chiamare il Teatro al numero 071 7930842.