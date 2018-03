Concerti in aula magna: Ezio Bosso con la Form per una tappa unica

Il 14 marzo, dalle ore 21, presso l'aula magna dell'Ateneo Guido Bossi dell'Università Politecnica, si tiene il concerto del pianista e compositore Ezio Bosso. Artista di fama mondiale, acclamato in tutto il mondo per la sua originalità interpretativa e per l'entusiasmo trasmesso nelle sue performance, Ezio Bosso si unisce alla FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana per una serata di musica e di emozioni indimenticabili che percorre il suono fra passato e attualità, tradizione e innovazione filtrandolo attraverso la forte, coinvolgente personalità del grande artista italiano.

Biglietto posto unico 30 euro in prevendita o tramite call center 071 2133600,