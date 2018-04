Concerti animati: ultimo appuntamento con i "violini in viaggio"

Domenica 15 Aprile ultimo appuntamento con i Concerti Animati. “Violini in viaggio”: un itinerario musicale unico, da non perdere alle 16.15 e alle 18.00 al ridotto del teatro delle Muse La rassegna Concerti Animati dell’associazione ANSPI zona musica anche quest’anno è stata accolta caldamente dal pubblico anconetano, che ogni anno è sempre più numeroso. Giunta alla sua quinta edizione, il 15 Aprile andrà in scena l'ultimo appuntamento di quest’anno che recupererà la data annullata il 25 febbraio a causa dell’allarme Burian.

Non mancheranno suggestioni strumentali con i musicisti Silvia Badaloni al violino, Clara Lombardi alla fisarmonica e Marco Lorenzetti alle percussioni, animate dalla verve coinvolgente dell’attrice Melissa Conigli. Gli spettatori verranno guidati attraverso un itinerario speciale, accompagnati da tanti compositori, sperimentando sonorità da Haendel al Klezmer. Chi fosse in possesso dei biglietti acquistati per il 25 febbraio potrà utilizzarli senza doverli cambiare.