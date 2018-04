Auguri Sottovento: la cena spettacolo per festeggiare il quinto compleanno

Una cena spettacolo da vivere e ballare quella che si tiene al Sottovento di Numana martedì 24 aprile dalle 21 in occasione del quinto compleanno del locale. L'ingresso è libero tutta la notte e a cena si può scegliere tra diverse formule: menù pizza a 25 euro (antipasto - primo - Pizza acqua vino e caffè), menù carne short a 25 euro ( primo – secondo acqua vino e caffè). Ancora, menù carne a 30 euro (antipasti - primo - secondo acqua vino e caffè) e infine menù pesce a 35 euro (antipasti - primo - secondo acqua vino e caffè). Per l'occasione si esibisce anche l'artista marchigiano Giampaolo Carli, shoe designer e artista noto per personalizzare il famoso modello Stan Smith dell'Adidas con le sue creazioni a pennarello.

Informazioni e prenotazioni: 071 7390595.