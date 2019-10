Comics on the Road: il programma del raduno per appassionati di giochi e fumetti

Sabato 19 e domenica 20 ottobre al Centro Commerciale Auchan Conero arriva Comics on the Road: due giornate di allegria e divertimento con stand espositivi, area games, raduni ed esibizioni di cosplayer, karaoke cartoon, area disegno per i bimbi, venditori specializzati e gadget.

L’evento, organizzato dall’associazione culturale Fumetti Indelebili, prevede un programma denso di eventi dedicati agli appassionati. Qui di seguito trovate il programma dettagliato delle due giornate.

SABATO 19 OTTOBRE

Ore 9.30: conferenza con l’illustratrice Sharon Ausili.

Ore 10.00: conferenza con l’illustratrice Elisa Pietracci.

Ore 11.00-12.30: Karaoke Cartoon.

Ore 16.00: conferenza con la Fondazione Ospedale Salesi.

Ore 16.30: conferenza con Indelebili Press (V. Coratella, M. Orazi, R. Grannò) e presentazione dei fumetti “La storia dell’uovo” e “Lucky Shot”.

Ore 17.00: conferenza con l’illustratrice Giulia Voltolini.

Ore 17.30: conferenza con Arianna Dongu e Angela Castorina (Il lupo e il drago).

Ore 18.00-19.30: Karaoke Cartoon.

DOMENICA 20 OTTOBRE

Ore 10.00: Apertura area bimbi con palloncini - arriva Thanos (Prizmatec Cosplay). Conferenza con Arne Bartowsky (L’amore ai tempi dell’Asperger).

Ore 10.30: conferenza con Stefania Finocchi (Charta Pecora)

Ore 11.00: conferenza con Gabriele Schiavoni “L’autoproduzione a fumetti”.

Ore 11.30: arriva lo Space Marine di Warhammer 3000 (Prizmatec Cosplay).

Ore 15.00: esibizione di ballo a tema Dragon Ball a cura delle Shiny Mermaid.

Ore 15.30: conferenza con le Shiny Mermaid - Arriva Thanos (Prismatec Cosplay).

Ore 16.00: presentazione Cosplay Inc (S. Nebbia) e raduno Cosplay con merenda.

Ore 17.00: premiazione del Cosplay più bello, giudice Gae Prizmatec.

Ore 17.30: esibizione di ballo K-POP a cura delle Shiny Mermaid. Arriva lo Space Marine di Warhammer 3000 (Prizmatec Cosplay).

Ore 18.00-20.00 Karaoke Cartoon.

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita.