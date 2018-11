Come se tu non fossi femmina: la direttrice di Donna Moderna presenta il suo nuovo libro

La Fidapa Bpw Italy sezione di Jesi organizza la presentazione di “Come se tu non fossi femmina – Appunti per crescere una figlia”, il libro scritto da Annalisa Monfreda, Direttore responsabile del noto settimanale Donna Moderna, ma anche di Tu Style e Starbene, edito da Mondadori. L’evento si terrà Sabato 24 Novembre alle ore 17.30 presso la Salara di Palazzo della Signoria con ingresso in Via Pergolesi. “Come se tu non fossi femmina” è un libro che supera gli stereotipi di genere per offrirci una prospettiva nuova e illuminante sull'educazione delle figlie. Scritto come un Thelma & Louise familiare e tenerissimo, è un avvincente viaggio di formazione capace di rivelare il profondo significato di essere donna.” Aprirà con i saluti istituzionali Francesca Pentericci, presidente Fidapa BPW Italy sezione di Jesi. Conduce l’intervista la giornalista e socia Fidapa Catiuscia Ceccarelli. La presentazione letteraria, che vede il Patrocinio del Comune di Jesi, rientra nel ricco cartellone di eventi in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne L’ingresso è libero.



Annalisa Monfreda, è nata a Bari nel 1978 e si è trasferita a Milano seguendo la passione per il giornalismo. Nei primi anni della sua carriera si è occupata di Africa e Medioriente, vincendo numerosi premi. Oggi è direttrice di "Donna Moderna" “Tu Style” e "Starbene". Ogni settimana, nella rubrica "Appunti" di "Donna Moderna", riflette sui fatti di attualità e sull'evoluzione del ruolo della donna nella nostra