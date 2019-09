"Come ci cambia la tecnologia": l'incontro con gli esperti

A Falconara Marittima, al centro culturale Pietro Pergoli, il 15 settembre alle ore 18:30, al via l'incontro dal titolo Come ci cambia la tecnologia. Durante l'evento si parlerà con gli esperti di come negli ultimi dieci anni gli smartphone hanno modificato la nostra vita, ma allo stesso tempo sono aumentati anche i rischi per la privacy.

Se ne parla con il sociologo Marco Moglie e con la psicologa Giuliana Proietti. L'evento è gratuito e termina alle ore 20.