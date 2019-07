Come Britney Spears: debutto alla Mole per il trio Montanini, Montanari e Bardani

Il Lazzabaretto di Ancona sabato 13 luglio si anima con lo spettacolo di Giorgio Montanini, Francesco Montanari e Alessandro Bardani. Lo stand up comedian sceglie la Mole per debuttare con il suo nuovo spettacolo. Al via il nuovo tour che culminerà nei più grandi teatri d'Italia il prossimo inverno. In scena il suo ottavo e inedito monologo: Come Britney Spears.

I biglietti: Il prezzo è di 24,75 euro per il secondo settore e di 30,25 euro per il primo settore e sono disponibili su Vivaticket e Liveticket. Lo spettacolo è adatto ad un pubblico maggiorenne. Per il primo e secondo settore numerato il posto sarà garantito tranne che per le file U, V e W anche in caso di pioggia all'Auditorium della mole. Il posto non sarà invece garantito per chi ha acquistato il biglietto nel settore posti in piedi.