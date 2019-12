Colours Jazz Orchestra: sotto l'albero con lo swing natalizio

Venerdì 13 dicembre è in programma il terzo appuntamento di Christmas Jazz, la rassegna musicale curata da Ancona Jazz per biANCONAtale 2019. L'evento è gratuito e ha inizio alle ore 18.

Sul palco sotto l'albero di Natale in Piazza Roma, con A Jazzy Christmas with Colours Jazz Orchestra, salirà un'intera orchestra jazz con tutto il sound tipico delle big band e si esibirà nel classico repertorio natalizio e swing. La Colours Jazz Orchestra è la big band formata dai migliori musicisti marchigiani diretti dal Maestro Massimo Morganti. L'orchestra è composta, per l'occasione, da 5 trombe, 4 tromboni, 5 sassofoni, chitarra, piano, contrabbasso e batteria, ai quali si aggiunge Sabrina Angelini alla voce e, in alcuni brani, Michele Samory nelle vesti del grande Louis Armstrong. Durante il concerto saranno eseguiti brani resi noti dalle grandi orchestre che hanno fatto la storia del jazz, di Count Basie, di Duke Ellington e diversi arrangiamenti dei più popolari brani natalizi.