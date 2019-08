Coez in concerto: al Palaprometeo il cantante delle hit. Tutte le informazioni sulla tappa anconetana

Domenica 20 ottobre sul palco del Pala Prometeo di Ancona sale il rapper e cantante Coez. I biglietti sono disponibili su TicketOne a diversi prezzi: Parterre in Piedi € 34,50; Tribuna Centrale Numerata € 51,75; I Anello Numerato € 46; II Anello Numerato € 40,25.

Ad ora Coez vanta 7 dischi di Platino per "La musica non c’è", 3 dischi di Platino per Faccio un casino e “Le luci della città”, e 1 Platino per “E yo mamma” e “Ciao”, brani contenuti nel disco “Faccio un casino”, certificato Doppio Platino. L’11 gennaio 2019, a dieci anni dall’inizio della sua carriera solista, è uscito “È sempre bello” (Carosello Records), il nuovo singolo di Coez che, a una settimana dalla release, debutta al 1° posto nella classifica FIMI/GfK dei singoli più venduti. Il singolo è stato presentato con la proiezione del videoclip (YouNuts) sulle mura di un edificio storico alle Colonne di San Lorenzo a Milano e a Roma sulla facciata del MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo).

In basso la possibile scaletta del concerto: