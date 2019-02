Coco Chanel: l'incontro per parlare della stilista "non violenta"

Coco Chanel: la rivoluzione non violenta della moda. Al via domenica 24 febbraio al Seeport Hotel la conferenza sulla stilista francese a cura di Margherita Gallo, esperta di costume e società, che racconterà la biografia ufficiale della stilista, ma anche curiosità e aneddoti su madame Coco.

Nata in Francia nel 1883, Gabrielle Chanel, chiamata "Coco", vive un'infanzia molto umile e triste, trascorsa in gran parte in un orfanotrofio, per poi diventare una delle più acclamate creatrici di moda del secolo scorso. Con il suo stile Coco ha rappresentato il nuovo modello femminile del '900, ossia un tipo di donna dedita al lavoro, a una vita dinamica e sportiva e dotata di autoironia, fornendo a questo modello il modo più idoneo di vestire. A seguire si può gustare un aperitivo in stile parigino. Prenotazioni entro mercoledì 20/2/2019 telefonando a Monica (3394141990), o scrivendo a monicamanzotti@alice.it. Contributo di €15 a persona. L'evento verrà confermato con un minimo di 20 interessati. Incontro ore 17 presso il Seeport Hotel in Rupi di via XXIX Settembre, 12.