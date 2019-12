Incursione del Cub dei Cenatori al ristorante La Torre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Lo scorso 2 dicembre a Numana si è tenuto uno splendido evento del Club dei Cenatori intitolato “il tripudio di pesce azzurro alla torre, trionfo dell'omega 3” presso il ristorante “La Torre” a Numana, sotto l’egida e l’organizzazione della sezione di Ancona e della preziosa direzione del suo Presidente Samuele Sequi. Vi è stata la partecipazione di oltre 65 commensali. La serata è stata tutta dedicata al pesce azzurro per cui il dress code è stato il colore azzurro (che il Presidente, il Notaio Alfonso Rossi, ha spiegato derivare dalla parola araba “azul” che è il colore che indicava il colore del cielo).

Nel corso della serata il Presidente ha fatto omaggio alle signore di uno splendido bouquet di color bianco con riflessi azzurri, molto gradito e desiderato (è andato a ruba!). Il relatore principale è stato il professor dottor psichiatra Mario Vitali che ha trattato il tema della felicità 5.0 ossia della felicità nel 2020, parlando soprattutto del fatto che il concetto di felicità, così come approfondito dai grandi del passato da Socrate a Seneca, si raggiunge solo ove vi è un equilibrio tra vita concreta e desideri. Si è poi esibita la soubrette Veruska Paff che ha svolto dei brillanti numeri aventi come tema il color azzurro, l’ultimo che ha svolto è stato quello come marinaretta che ha illuminato gli occhi di tutti i commensali. Il menù è stato il seguente: antipasti Pan brioche alle noci con burro di montagna e muggine, Alici fritte con salsa di pera e zenzero e Rosso Conero, Sgombro all’amatriciana, primo Linguine Mancini con aglio, olio e peperoncino, bottarga e lemongrass, secondo Bistecche di tonno, indivia caramellata, yogurt e nocciole tostate, dessert Nocciola e pistacchio. Il piatto vincitore è stato lo sgombro all’amatriciana ma al secondo posto si è piazzato a poca distanza la bistecca di tonno con indivia caramellata, yogurt e nocciole tostate. Il voto del ristorante è stato molto alto, 8,78, a conferma della qualità del locale, ubicato in un posto panoramico dove con enorme finestrone si ammira il mare sottostante Numana. Nel corso della serata il comandante Gigi Marchionni ha parlato degli omega 3, il il socio della sezione anconetana Filiberto Ceccarelli ha parlato delle corali anconetane e il Presidente ha fatto numerosi brindisi in rima e ha raccontato simpatiche barzellette. Dato il dress code della serata molti erano i vestiti e i veli color azzurro. Alla fine alcuni si sono scatenati in balli furibondi orchestrati dalla Bea’s Band. Si è proceduto a ben 11 investiture di nuovi soci e alcuni tra i partecipanti hanno chiesto di essere iscritti al nostro sodalizio. Una serata splendida! Chi vi ha partecipato se la ricorderà.