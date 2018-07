Clorofilla: arriva il festival "di paglia" tra pop-swing e folk

Gran finale tutto in musica per il teatro di Paglia Mareverde Festival 2018 (viale Mare Verde, Marcelli), ideato e organizzato dall’associazione Clorofilla: venerdì 27 luglio, dalle 21:15, ospite d’onore, noto per il suo Pop-Swing, Gianmarco Fraska, cantautore dorico insignito del prestigioso Premio Enriquez 2011 e, nuovamente, nel 2013, apprezzato nel mondo dello spettacolo, con numerose partecipazioni a trasmissioni Rai e Radio2 e nel cast musicale di Edicola Fiore Live di Fiorello, nel 2014 tra i 60 finalisti selezionati per Sanremo Nuove Proposte. Ad aprire la serata, la cantante e attrice Sandra Cattaneo accompagnata alla chitarra da Cosimo Gallotta (musicista del Rhapsòdija Trio di Moni Ovadia), un duo già ospite di Adriatico Mediterraneo Festival 2017; spazio infine a Ismael e Le Parole di Terra (Rock, Folk), e agli Stranivari (Folk, Swing, Blues, Calypso e Reggae).



Sabato 28 luglio, sempre dalle 21:15, si esibiranno giovani artisti marchigiani: Giada Camilletti, i Green Johnson Myracle (Funky, Psychedelic Rock), Oscar Berti e La Terapia del Si (Folk, Rock), Dave Giummo (Country, Folk) e AHOTAKi (Electronic, Ambient, Minimal) a chiudere la quarta edizione del festival.Inoltre, dalle ore 20, troverete il birrificio San Germano e la Macelleria da Samorina con il suo street food Live BBQ (hamburger marchigiano, pulled pork, hamburger vegetariano), insieme agli stand e alle esposizioni di Manuela Rossetti Textile Art, Vintage & moda, Valentina Benedetti Illustration e Dream Maker (venerdì 27 luglio, anche di Valeria Rossi “Comic Art” e di frolla). Ingresso gratuito, a offerta libera consigliata (da un minimo di 3 euro), a sostegno delle attività dell'associazione.





