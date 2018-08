Recital "cello solo": Claudio Pasceri sul palco dell'auditorium

Il 19 agosto sale sul palco dell'auditorium Federico Marini l'artista Claudio Pasceri, tra i più apprezzati violoncellisti italiani della propria generazione, svolge un'intensa attività concertistica in Europa ed è un appassionato didatta. La sua vasta cultura musicale e la sua innata sensibilità lo hanno portato, insieme a una particolare dedizione allo studio, a essere artefice di raffinate interpretazioni di brani storici del repertorio classico e a diventare un ricercatissimo interprete di brani per violoncello solo di compositori contemporanei. È, infatti, dedicatario di numerose composizioni per il suo strumento e artefice di altrettante numerose prime esecuzioni. Ingresso 10 euro.



Programma:

J S Bach

Suite per violoncello solo BWV 1007 in sol maggiore

- Prélude

- Allemande

- Courante

- Sarabande

- Menuet I et II

- Gigue

J S Bach

Sarabande dalla Suite per violoncello solo BWV 1007

Sarabande dalla Suite per violoncello solo BWV 1008

Sarabande dalla Suite per violoncello solo BWV 1011

Orazio Sciortino

“ Quasi una sarabanda “ per violoncello solo (PRIMA ESECUZIONE)

Filippo Zapponi

“ Coding Cloud “ per violoncello solo (PRIMA ESECUZIONE)

Gaspar Cassadò

Suite per violoncello solo

- Preludio-Fantasia