Clan swing festival: al via la domenica scatenata in stile retrò

Al Clan il 22 aprile si balla in stile anni '50 con la manifestazione dedicata alla musica Swing rigorosamente in costume.

Ecco il programma: dalle 17.00 alle 19.00 corsi di ballo, costo lezione di un'ora 10 € - 2 h.15 €. Sala grande: h. 17.00 Lindy Hop principianti; h. 18.00 Balboa principianti. Privè: h. 17.00 Boogie - h. 18.00 Jive. Ingresso dalle 19.30 con dj set.



Biglietto ingresso domenica: 10€ e il biglietto da diritto solo all'ingresso e ad un analcolico. Si può prenotare la cena a 15€ che include anche il tavolo per tutta la serata. I biglietti si possono prendere in tutte le sedi ove si svolgono i corsi e le serate del Charlie Rock. Si possono prenotare anche tramite whatsapp e sms al 347 2995707, scrivendo su messenger Charlie Rock o via mail a manonigin@libero.it