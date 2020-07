Città della Fotografia: ai Giardini Pascoli l'incontro con il documentarista Giovanni Marrozzini

Sarà la bella cornice dei Giardini della Scuola Pascoli di Senigallia a ospitare l’incontro con Giovanni Marrozzini, reporter documentarista e autore di numerosi reportage in Africa, Centro e Sud America, Balcani e Medio Oriente, tutti raccolti in libri fotografici. L’appuntamento è per giovedì 9 luglio, alle ore 21,30. L’iniziativa inaugura il ciclo “Senigallia Città della Fotografia - Racconti di luce”.

Marrozzini ha fondato nel 2016 Parolamia. In collaborazione con la libreria Hoepli scambia le sue immagini (in tiratura limitata) con libri nuovi di letteratura, storia e arte, al fine di creare una biblioteca per i suoi figli e altre in giro per il mondo. Nel 2017, insieme allo scrittore Angelo Ferracuti, ha dato vita al progetto “Selva Oscura”, una ricerca con fini editoriali incentrata nell’intersezione tra parola e immagine sull’Amazzonia ferita, sui miti della creazione, sul polmone del mondo e luogo potente dell’immaginario.