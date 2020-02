Città di Carnevale: torna la sfida mascherata

Il Carnevale illumina ancora una volta la città di Falconara. Il pomeriggio di sabato 29 febbraio torna in centro la Città di Carnevale e sono già aperte le iscrizioni dei gruppi mascherati. Si può gareggiare in gruppi mascherati e possono inviare una mail all'indirizzo cultura@comune.falconara-marittima.an.it. I premi per i primi cinque classificati partono da 70 fino a 350 euro.

La proclamazione dei vincitori chiuderà un pomeriggio di festa che inizia alle 14.30 quando via Bixio e piazza Mazzini saranno invase da carri allegorici, gruppi mascherati, animazione, balli e tanta allegria. Il Carnevale si aprirà con la sfilata dei carri che arriveranno da Chiaravalle e Montemarciano e poi, a partire dalle 16,30, il centro della festa sarà piazza Mazzini, dove saranno premiati i primi cinque in classifica tra i gruppi mascherati e altrettanti per i gruppi delle scuole. Per i gruppi scolastici il Comune premierà i vincitori con buoni libro. Le scuole falconaresi hanno già individuato i soggetti da rappresentare: i temi scelti da otto istituti scolastici e dal Centro Sì vanno da Una vita in vacanza a Coloriamo il mare, dalle atmosfere glaciali di Frozen al circo.