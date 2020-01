Le Cirque Word's top performers: i migliori artisti circensi al Palaprometeo

Dal 4 al 6 gennaio al via al Palaprometeo di Ancona Le Cirque Word's top performers, la nuovissima versione dello show Alis sarà al Palaprometeo Estra di Ancona, con un cast unico al mondo. Lo show si svolge il 4 e 5 gennaio alle ore 21 mentre lunedì 6 gennaio lo spettacolo è alle ore 17. Biglietti su Ciaoticket da 17 a 92 euro.

Questo nono tour di Alis è stato definito un fenomeno unico nel suo genere, uno show mondiale che incanta: ogni spettatore sarà idealmente preso per mano e catapultato nelle atmosfere ispirate alla letteratura fantastica dell’800 e alla fiaba di Alice nel Paese delle Meraviglie. Tra i migliori artisti del circo senza animali più famoso al mondo c’è anche Pippo Crotti, il performer italiano che è entrato a far parte della grande famiglia circense creata da Onofrio Colucci. Dopo l’esperienza con Le Cirque du Soleil, tanta tv e cinema che lo ha visto collaborare con Zalone, in diverse fiction televisive e, recentemente con Fiorello, per Crotti è un tuffo in una realtà a lui molto congeniale.