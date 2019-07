Rinasce il Circolo Gioberti, sede riqualificata e nuove attività: il 7 luglio la presentazione

ANCONA - Rinasce il Circolo “Gioberti”: sede riqualificata e rinnovata con tante attività per bambini, famiglie e anziani. Domenica 7 luglio, alle ore 17.30, con la “Festa Gioberti” verrà presentato al pubblico il rinnovato Circolo comunale sociale ricreativo “Gioberti”, che si trova in via Gioberti 9/A. Sarà possibile visitare la nuova sede riqualificata e rinnovata, arricchita di persone, materiali, strumenti e circondata da tanto verde ben curato. Si potranno anche conoscere le attività e il calendario eventi in programma per la stagione 2019-2020. Le attività fanno parte del nuovo progetto intergenerazionale “Babbagaio” (attivo dal 2 settembre), dedicato ai soci da 0 a +100 anni e pensato per ri-crearsi insieme, stimolando le relazioni intergenerazionali, la sinergia fra coetanei e fra persone di età differenti, allo scopo di favorire socialità e benessere. “Babbagaio” prevede attività ricreative, culturali e artistiche da mattina a sera, da lunedì a domenica (festività comprese).

Il programma della Festa Gioberti, questa domenica, prevede dalle ore 17.30 alle 20 le seguenti attività: accoglienza e saluti, a cura del Presidente Riccardo Giuliani; intrattenimento per grandi e piccoli con giochi di gruppo, laboratori e sorprese; merenda offerta dal Circolo Gioberti, a cura de La Bistronomia; presentazione progetto “Babbagaio”, a cura della dott.ssa Chiara Cuccaroni; ringraziamenti da parte di tutti i soci del Gioberti per la partecipazione e il supporto. Lunedì 8 luglio, nelle sale interne del Circolo, dalle ore 20.30 alle 22, si svolgerà un incontro dedicato esclusivamente al Babbagaio e si apriranno ufficialmente le iscrizioni. Al fine di garantire massima sicurezza e piena efficacia delle attività proposte, è previsto un numero massimo di partecipanti per ognuna di esse. Info: circologiobertiancona@gmail.com, Riccardo 328.8722055, Chiara 333.2035021.