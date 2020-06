Circo Takimiri: in piazza con gli artisti e la regina dell'hoop fit

A Marcelli di Numana, in Piazza Miramare, arriva domenica 28 giugno in tournèe il Circo Takimiri, una gruppo di artisti che da oltre sessant'anni si esibiscono tra Marche e Abruzzo. Un vero e proprio Circo sotto le stelle con attrazioni e performance uniche e coinvolgenti. Negli spettacoli sarà sempre presente Tresy Takimiri figlia d'arte, conosciuta anche per aver partecipato come attrice nella fiction "Un medico in famiglia".

L'evento, oganizzato dall'amministrazione comunale, è aperto a tutti ed è gratuito.