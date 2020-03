Il Circo Maya Orfei in stand by: lo show "Madagascar" deve attendere

Il circo Maya Orfei resta con il fiato sospeso e attende di sapere se e quando aprire i battenti ad Ancona con lo show Madagascar. Sono passati cinque anni dalla loro ultima performance nella città dorica e si stanno preparando con uno spettacolo d'altri tempi tra giocolieri, addestratori e animali esotici. La compagnia circense è già arrivata in città con tanto di caravan per lo spettacolo che si sarebbe dovuto tenere dal 6 al 15 marzo allo stadio Del Conero.

Ma il via libera tarda ad arrivare ed ancora non c'è niente di ufficiale. Da parte del Comune non è stata ancora fornita alcuna autorizzazione per dare il via allo show. Michele Polenta, assessore all'ambiente dichiara: “Ci tengo prima di tutto a ribadire l'importanza di rispettare le norme igieniche in questo particolare momento e di non frequentare luoghi affollati come, ad esempio, il circo. Inoltre ci tengo a ribadire che spettacoli con gli animali non possono essere sostenuti e appoggiati da questo Assessorato".

Insomma, per clown ed equilibristi la strada sembra ancora lunga mentre le coreografie sfarzose di luci e colori restano al palo: "Il via libera - prosegue l'assessore Polenta - verrà dato solo dopo un severo controllo da parte della Polizia Municipale. Le autorizzazioni riguardano due aspetti: uno relativo all'attendamento dell’attività circense e l’altro proprio sul decreto ministeriale in merito a sicurezza e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus, dunque non si può dire con certezza quando verrà rilasciato il permesso". I biglietti sono disponibili tutt'ora sul sito CircusTickets da 16 euro, mentre i proprietari del circo fanno sapere che tutti gli aggiornamenti su date e orari saranno forniti sui loro canali social e sul sito internet della compagnia.