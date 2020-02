Circo delle bolle: ultimissimi posti per assistere allo spettacolo

Sabato 15 febbraio al Teatro Spontini di Maiolati danza e circo animano Il circo delle bolle, una creazione di Michelangelo Ricci per Compagnia Ribolle energica, vivace e colorata, con protagonista la magia delle bolle di sapone, un vortice di coreografie e giochi che coinvolgono il pubblico di tutte le età, rendendolo vitale e pronto a partecipare, a muoversi e cantare al ritmo di meravigliose musiche, diventando esso stesso protagonista. Lo spettacolo – proposto a Maiolati nella stagione promossa dalla Fondazione Pergolesi Spontini con il Comune di Maiolati (socio fondatore della Fondazione) e l’AMAT, main sponsor Banca di Credito Cooperativo di Ancona e Falconara M.ma – sarà in scena domenica 16 febbraio anche al Teatro Cicconi di Sant’Elpidio a Mare (info 0734 8196407 - 320 8105996 – 0734 859110, inizio ore 17). Biglietti da 20 euro su HappyTickets.

Sono gli attori Simona Baldeschi, Maria Grazia Fiore e Maurizio Muzzi a disegnare le coreografie e a giocare la drammaturgia di questa messa in scena di Michelangelo Ricci, dando vita a una miriade di bolle, grandi e piccole, con le loro mani nude o facendo riferimento a strani congegni per reinventare storie esilaranti e divertentissime. Dotati di quella leggerezza triste dei mimi, ma allo stesso tempo coinvolgenti e cialtroni come gli artisti circensi, sono clown, giocolieri e interpreti allo stesso tempo. Questi attori raccontano con garbo stupefacente, senza far spreco di parole, come la poesia sia vicina alla vita e viceversa, un vero circo fatto di numeri senza animali e magia di un mondo che ricorda l'infanzia, nel quale il tempo resta sospeso. Informazioni: Biglietteria del Teatro Pergolesi di Jesi tel. 0731/206888, AMAT 071/2072439 Call Center dello spettacolo delle Marche 071/2133600. Inizio spettacolo ore 21.