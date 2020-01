Cinque minuti di Gazzara: al via lo spettacolo alla sala Melpomene

Il 31 gennaio e il 1 febbraio alle ore 20.00 e il 2 febbbraio alel ore 16.30, presso la Sala Melpomene del Teatro delle Muse, al via lo spettacolo Cinque minuti di Gazzara. Biglietti disponibili online da 8 euro.

In cinque minuti di gazzarra tre attori sono in scena illuminati da una sola luce. Ciò che devono fare li mette in crisi da subito, a partire dal ruolo che devono interpretare: non si tratta di dare vita a dei personaggi e basta. Uno di loro si sostituisce ad un leggio, un altro regge il microfono come un’asta umana perché di questi tempi “non è il lavoro che manca: è la voglia”. Il terzo arriva e mette subito in chiaro di non essere padrone del proprio destino in quanto interprete; anzi, ha un gran desiderio di andarsene e di tornarsene a casa.