Cinemuse e giornata della memoria: tra personaggi e aneddoti si ricorda l'Yiddish anconetano

Venerdì 26 gennaio alle ore 18.30 al Cinemuse, presso il teatro delle Muse, si terrà la presentazione del libro di Marco Ascoli Marchetti "Yiddish anconetano - Parole, aneddoti e personaggi della comunità ebraica di Ancona", interviene il professor Antonio Luccarini. L'autore sarà presente. Questo breve percorso fra frasi, personaggi e aneddoti curiosi della comunità ebraica di Ancona riporta il lettore in quell’ambiente così felicemente integrato nel tessuto cittadino.

Marco Ascoli Marchetti, è nato ad Ancona, ma per studio e per lavoro, in qualità di dirigente di aziende chimico farmaceutiche, ha sempre vissuto in altre città italiane e all’estero. Dopo la pensione è rientrato nella sua città natale e, appassionato di storia, ha deciso di dare un piccolo contributo alla storia di Ancona e della sua comunità ebraica. La presentazione del libro è ad ingresso libero. La serata prosegue alle ore 20.30 con la proiezione del film Suite Francese dall’omonimo romanzo di Irène Némirovsky, con Michelle Williams, Matthias Schenaerts, Kristin Scott Thomas, diretto da Saul Dibb. La più grande storia d’amore mai raccontata. Il biglietto del film €5. I biglietti sono prenotabili presso la biglietteria del Teatro delle Muse 071 52525 biglietteria@teatrodellemuse.org e da un’ora prima degli appuntamenti direttamente presso il Musebar.