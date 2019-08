cineconcerto: il festival di cinema e musica a Montecarotto

Sabato 31 agosto e domenica 1 Settembre, dalle 19.30 il centro storico di Montecarotto si trasforma e ospita la magia del cinema, l’inspirazione della musica, l’arte nelle sue varie espressioni, con la quarta edizione di Cineconcerto.



Il festival si articola in due giorni, sabato e domenica, dalle 19.30. Il sabato è dedicato al concorso: dopo il djset con vinili anni ‘60-‘70 di Vecchiette Assassine & AirPop, alle 21.30 circa iniziano le proiezioni e sonorizzazioni dei progetti finalisti del concorso, mentre il vincitore verrà proclamato dalla giuria di esperti nella tarda serata. La domenica invece si apre con Corrado Nuccini (Giardini di Mirò) che condurrà uno spettacolo costruito nel workshop per musicisti, in corso durante il festival, nel teatro comunale. Seguirà un talk di esperti e artisti, tra cui Marco Galli di Cahiers du Cinema, dicente dell’accademia Poliarte, per finire con uno spettacolo audiovisual del visionario Andrea Marinelli.

A completare il tutto, in entrambi i giorni, streetfood e prelibatezze locali: carne, pesce e vegetariano a volontà, con birra e vino della zona.

